Sergio Goycochea, il para rigori che ha trionfato con la maglia del River

E' stato uno dei primi e più efficaci portieri para rigori della storia del Calcio. Nato calcisticamente nel Defensores Unidos, nel 1982 Sergio Goycochea si trasferì al River Plate dove rimase fino al 1988. Proprio con il River arrivarono i primi importanti successi in ambito nazionale e non solo, quindi nell'88 il passaggio ai colombiani del Millonarios. Nel '91 torno in patria, al Racing, prima dell'esperienza europea al Brest. In Francia Goycichea durò pochissimo, tanto che a metà stagione passò al Cerro Porteno. Quindi Olimpia e di nuovo River Plate. Gli ultimi anni di carriera li divise fra Textil Mandiyu, Internacional, Velez e Newell's Old Boys. Le maggiori soddisfazioni però l'argentino se le è tolte con la Seleccion con cui ha vinto una Confederations Cup e 2 Copa America, oltre al secondo posto a Italia 90. In carriera ha vinto 3 campionati argentini, 2 campionati paraguayani, una Libertadores, una Coppa Intercontinentale, una Coppa Intramericana, una Supercoppa Sudamericana, 2 Copa America e una Confederations Cup. Oggi Sergio Goycochea compie 55 anni.

Sono nati oggi anche Andrea Tarozzi, Flavio Roma, Giovanni Marchesi, Nnamdi Oduamadi e Adam Marusic.