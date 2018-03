Seydou Keita, protagonista a Barcellona: Il Professore nell'avventura a Roma

© foto di Federico Gaetano

Seydou Keita. Classe, esperienza e una bacheca di primo livello. Il centrocampista, o meglio ex centrocampista dopo l'avventura all'Al-Jaish, ha iniziato la sua carriera in Europa con la maglia del Marsiglia, prima di trasferirsi al Lorient e al Lens, dove si è fatto conoscere e si è guadagnato il biglietto per la Liga spagnola, con il Siviglia che lo acquistò nell'estate del 2007 e lo fece diventare grande. Poi l'approdo al Barcellona, vero club che lo ha consacrato ad altissimi livelli e gli ha permesso di vincere tutto o quasi. Dopo una fugace esperienza in Cina al Dalian Aerbin, il centrocampista maliano (primatista di presenze e reti con la sua Nazionale) è tornato nella penisola iberica al Valencia per poi arrivare nel 2014 in Italia, alla Roma. Lì è stato soprannominato dai tifosi giallorossi Il Professore. Una coppa di Francia, quattro supercoppe di Spagna, due coppe del Re, tre Liga, due Champions League, due supercoppe UEFA e due Mondiali per club. Questo il palmares dell'ex mediano giallorosso nonché blaugrana, che oggi compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Giovanni Vavassori, Tony Pulis, Stefano Carobbi, Domenico Morfeo, Bobby Zamora, Emanuel Pogatetz, Stephan Lichtsteiner, Pablo Zabaleta e Reto Ziegler.