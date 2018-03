Shabani Nonda, meteora giallorossa accolta sulle note de La Lambada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Shabani Nonda la la la la la la la la la..." sul ritmo de 'La Lambada'. Questo il coro che i tifosi della Roma tributarono all'attaccante congolese i giorni del suo arrivo nella Capitale, nel 2005. La storia con la Roma, tuttavia, nonostante le premesse non fu proprio esaltante per Nonda. Nato calcisticamente nello Zurigo, dopo tre stagioni in Svizzera passò al Rennes. Lì si fece notare dal Monaco e proprio nel Principato visse le migliori stagioni della carriera, sfiorando addirittura la vittoria della Champions poi sfumata per colpa del Porto di José Mourinho. Nel 2005, stanco del ruolo di dodicesimo uomo, accettò la corte della Roma ma come detto dopo solo una stagione non esaltante emigrò in Inghilterra, al Blackburn, prima di chiudere la carriera con un triennio al Galatasaray. Con la Nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha fatto ottime cose, segnando 32 reti in 49 apparizioni. In carriera ha vinto una Coppa di Lega francese, una Supercoppa Italiana, un campionato turco e una Supercoppa di Turchia. Oggi Shabani Nonda compie 41 anni.

Sono nati oggi anche Michael Konsel, Igor Kolivanov, Gianluca Atzori, Garry Monk, Emilson Cribari, Rodrigo Taddei, Zlatan Muslimovic, Nicolas Frey, Kevin PRince Boateng, Jonathas e Pietro Iemmello.