Taribo West, il pastore pentecostale che una volta giocava per l'Inter

In Italia è ricordato, soprattutto, per le sgargianti treccine colorate e per quel fallo tanto brutto quanto inutile sul povero Andrej Kanchelskis, russo da poco arrivato alla Fiorentina. Taribo West, originario della Nigeria, iniziò a giocare nell'Auxerre prima di passare all'Inter, squadra con cui resterà per 2 stagioni. Da sempre guidato da una forte fede religiosa, ai tempi dell'Inter disse al tecnico Lippi "Dio ha detto che devo giocare". Dello stesso tono la risposta di Lippi, che disse: "Strano... a me non ha detto niente". Di lì a poco l'esperienza in nerazzurro si concluse e West passò brevemente al Milan. Dopo l'addio ai rossoneri, la sua carriera iniziò la parabola discendente e West indossò le maglie di Derby County, Kaiserslautern, Partizan, Al-Arabi, Plymouth, Julius Berger e Paykan Theran. Dopo l'addio al calcio, si è autoproclamato 'Pastore pentecostale' fondando anche una chiesa, la Shelter in the Storm, nella periferia di Milano.

Oggi l'eccentrico ex terzino compie 44 anni.

Sono nati oggi anche Morgan de Sanctis, Pierre Womé, Massimo Donati, Mikel Arteta e Simon Kjaer.