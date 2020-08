Thiago Motta, dal boom col Barça al triplete con l'Inter di Mourinho

Centrocampista brasiliano naturalizzato italiano, Thiago Motta nell'era di Conte sulla panchina della Nazionale è stato un vero e proprio punto fermo. Regista dalla grande qualità nel tocco di palla e abile negli inserimenti, ha come lacuna la velocità senza palla in fase di non possesso. Nato calcisticamente nel Barcellona, con i blaugrana diventerà uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Nel giro di pochi anni diventò un punto fermo della linea mediana blaugrana, almeno fino all'infortunio ai legamenti del ginocchio del 2004, durante una gara contro il Siviglia. Questo stop lo condizionerà per il resto della sua esperienza catalana, tanto da finire ai margini del progetto tecnico. Nel 2007 passa all'Altetico Madrid, ma altri problemi fisici limitarono le sue presenze. E qui subentra il Genoa, club che lo acquistò nel 2008 rilanciandolo agli occhi del grande calcio. L'ottima stagione a Marassi convinse l'Inter a puntare su di lui. In nerazzurro rimase 3 stagioni, togliendosi non poche soddisfazioni. Poi l'esperienza al PSG, oltre che nella Nazionale italiana con cui ha collezionato 30 presenze. In carriera ha vinto tantissimo: 2 campionati spagnoli, 2 Supercoppa di Spagna, un campionato italiano, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, 4 Campionati francesi, 5 Supercoppa di Francia, 4 Coppe di Lega francese, 3 Coppa di Francia, 2 Champions League e una Coppa del Mondo per Club. Oggi Thiago Motta compie 38 anni.

Sono nati oggi anche Daniele Arrigoni, Flavio Destro, Julen Lopetegui, Michele Padovano, Daniel Andersson, Cesar Azpilicueta e Bojan Krkic.