Thomas N'Kono, il camerunense grazie al quale abbiamo ammirato Buffon

"Sono diventato portiere grazie a lui, era il mio idolo e mi feceinnamorare del ruolo". Parole firmate Gigi Buffon, non certo il primo capitato. L'elogio sportivo si riferisce a Thomas N'Kono, numero uno del Camerun da fine anni '70 agli inizi del '90. La sua carriera è stata di buon livello, seppur quasi esclusivamente in Africa, ma il suo nome resterà comunque nella storia dello sport. Perché in fondo, se N'Kono non avesse fatto il portiere, probabilmente non avremmo goduto dei miracoli e dei successi del portiere più forte di ogni epoca. I complimenti fra i due non sono mai mancati e lo stesso Buffon ha chiamato il figlio Thomas, proprio come N'Kono. Il portiere in carriera ha vinto 5 campionati camerunensi, 2 campionati boliviani, 2 Coppe dei Campioni dell'Africa, una Coppa delle Coppe africana e una Coppa d'Africa.

Oggi Thomas N'Kono compie 63 anni.

Sono nati oggi anche Sebastiano Rossi, Carmine Gautieri, Gonzalo Bergessio e Lucas Digne.