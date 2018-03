Toni Kroos, da Monaco a Madrid. E la doppietta al Brasile al Mondiale

© foto di J.M.Colomo

Toni Kroos è senza dubbio uno dei migliori centrocampisti del calcio moderno. Nato calcisticamente nel Bayern Monaco, nell'estate del 2014 è passato al Real Madrid per 25 milioni di euro dopo essere sceso in campo per 176 volte ed aver messo a segno 22 reti con la maglia del club bavarese. Nella sua carriera, fino a questo momento, ha vinto tre volte la Bundesliga, tre Coppe di Germania, una Coppa di Lega tedesca, due Supercoppe di Germania, tre Champions League, quattro Supercoppe europee, 4 Coppe del mondo per club, un campionato spagnolo e una Supercoppa di Spagna. Ma è con la maglia della sua Nazionale che ha vinto il trofeo più importante, il Mondiale del 2014 in Brasile segnando due reti nella semifinale contro i padroni di casa, terminata con il punteggio di 7-1, e scendendo in campo in tutte le gare della competizione dal primo turno alla finale. Oggi Toni Kroos compie 28 anni.

Sono nati oggi anche Rui Bento, Andrea Sottil, Jason Mayelé, Fabio Gatti, Carlo Gervasoni, Javi Fuego, Younes Kaboul, James Milner, Danny Simpson, Alberto Paloschi, Iago Falque e Ricardo Kishna