Victor Moses, da problema a risorsa per il Chelsea. Grazie a Conte

© foto di Francesca Ceciarini

Quando nel 2012 Victor Moses passò al Chelsea, in tanti avevano pensato al grande colpo da parte dei Blues. Dopo gli inizi nelle giovanili del Crystal Palace, il nigeriano passò al Wigan dove in due stagioni stupì un po' tutti per la sua velocità e la sua forza. Da qui l'acquisto da parte dle Chelsea, dove la prima stagione giocò 22 gare segnando un gol. Le tre stagioni successive hanno visto Moses restare di proprietà dei Blues, ma girovagare in prestito a Liverpool, Stoke City e West Ham. Senza grandi risultati, a dir la verità. Poi la svolta targata Antonio Conte. Quando nell'estate del 2016 l'ex Juve decise di schierare il suo Chelsea con 3-5-2 (o sue derivazioni) Moses iniziò ad acquistare sempre più importanza. Non da seconda punta o attaccante esterno, ma come quinto di centrocampo. In pratica esterno a tutta fascia, per dirla in parole spicciole. E i risultati, a livello di rendimento, sono stati davvero ottimi tanto che la cessione praticamente certa andò in archivio con Moses che diventò un pilastro del Chelsea campione d'Inghilterra. Oggi Victor Moses compie 27 anni. Sono nati oggi anche Maurizio Gaudino, Antonio Buscè, Daniel Agger, Perparim Hetemaj e Nathan Chalobah.