Ze Roberto, da scommessa del Real Madrid a perno del Bayern Monaco

© foto di Giacomo Morini

In molti lo ricordano per i proficui trascorsi al Bayern Monaco, ma pochi ricordano gli esordi europei di Ze Roberto. Centrocampista brasiliano a tutto campo, dopo gli inizi nella Portuguesa fu acquistato dal Real Madrid che tuttavia lo mandò in prestito dopo pochi mesi al Flamengo senza mai puntarci veramente. Nel ’98 fu acquistato dal Bayer Leverkusen: con le Aspirine giocò per 4 anni e la grande continuità gli valse la chiamata del Bayern Monaco. In Baviera rimase dal 2002 l 2006, periodo nel quale si affermò anche come titolare nella Seleçao e in cui alzò al cielo parecchi trofei. Poi un anno al Santos, quindi ancora due anni di Bayern. Il biennio successivo giocherà all’Amburgo, quindi Al-Gharafa, Gremio e Palmeiras. In carriera ha vinto: 4 campionati tedeschi, 4 Coppa di Germania, 2 Coppe di Lega tedesche, un Campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, una Coppa del Brasile, un Campionato brasiliano, 2 Confederations Cup e 2 Coppa America. Oggi Ze Roberto compie 44 anni.

E’ nato oggi anche Roman Sirokov.