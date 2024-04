Podcast TMW Perché la Fiorentina ha messo Palladino in cima alla lista del dopo Italiano

Nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio, parliamo del futuro della panchina della Fiorentina e del perché il club viola abbia messo in pole per la prossima stagione e per il dopo Vincenzo Italiano l'attuale guida del Monza, Raffaele Palladino.

Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno, Vincenzo Italiano sarà uno degli allenatori più ambiti della prossima estate, sempre ammesso che l'ex Spezia non trovi un accordo con la Fiorentina o con una nuova squadra già entro la nuova stagione. Dopo tre annate ottime alla guida della squadra viola, con due finali raggiunte, il suo nome è da tempo nel mirino del Napoli: allo stato attuale De Laurentiis ha ristretto al tecnico di Karlsruhe e ad Antonio Conte la cerchia di tecnici su cui puntare per il rilancio degli azzurri.

La società viola non vuole farsi trovare impreparata e nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Raffaele Palladino, balzato in pole come possibile nuovo trainer dei gigliati per la stagione 2024/25. Dopo un'annata e mezza strepitosa con il Monza, già salvo con mesi di anticipo sulla fine della stagione, l'ex attaccante potrebbe dunque diventare la nuova scommessa di Commisso per la panchina.