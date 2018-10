Atalanta, Corriere di Bergamo: "Dopo Firenze così parlò Percassi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Bergamo riporta alcune parole di Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, dopo la sconfitta di Firenze e il contestato rigore assegnato alla Fiorentina per il presunto fallo subito da Federico Chiesa. "Così parlò Percassi: 'La Var a Firenze? Se non viene usata lasciamola perdere. Ma per vincere bisogna fare gol Ora servono risultati', le dichiarazioni riportate dal giornale.