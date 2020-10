Le probabili formazioni di Istanbul Basaksehir-PSG: Tuchel ritrova il tridente titolare, Marquinhos in regia

Fischio d'inizio alle 18.55. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Primo confronto ufficiale tra Istanbul e PSG. Entrambe le squadre sono a 0 punti perché sconfitte nella prima giornata. I parigini hanno perso in casa contro il Manchester United mentre i turchi hanno perso contro i tedeschi del Lipsia. Una sconfitta questa sera potrebbe inguaiare entrambe le formazioni. PSG grande favorito ma occhio alle sorprese che la Champions può regalare.

COME ARRIVA L'ISTANBUL - I turchi ospitano il PSG e giocheranno con un 4-1-4-1 molto difensivo. Unico indisponibile sarà Junior Caicara. Per il resto rosa al completo per mister Buruk. Crivelli dovrebbe essere l'unica punta. Tobal in cabina di regia.

COME ARRIVA IL PSG - Tuchel deve fare la conta degli assenti. Sempre out per problemi fisici Verrati, Paredes, Icardi e Draxler. In dubbio Gueye. Marquinhos giocherà a centrocampo, Danilo Pereira dovrebbe essere confermato in difesa. Kean partirà dalla panchina, com Mbappé centravanti affiancato da Neymar e Di Maria.