Corriere di Bologna sui felsinei: "Inzaghi pensa al 4-4-1-1"

Danilo D’Ambrosio, che ha siglato il gol che ha regalato la vittoria all’Inter, ha commentato così la gara nel post partita: “Quando sei costretto a vincere per forza ti esponi a ripartenze. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato ed essendo l’Inter dobbiamo cercare di vincere...

Serie B, Hellas piega Spezia. Corini, gioia da ex contro il Palermo

Lecce, Liverani: "Non c'è stata partita, diamo continuità ai risultati"

Cosenza, i convocati di Braglia: out Schetino e Perina

Le pagelle del Perugia – Delude Melchiorri, Gyomber migliore in campo

Le pagelle del Carpi – Mokulu e Arrighini migliori in campo

Pescara, Pillon: "Squadra compatta, Mancuso gioca ovunque in attacco"

Cremonese, i convocati di Mandorlini: ancora out Montalto e Piccolo

Foggia, i convocati di Grassadonia: out Rubin e Iemmello. Torna Rizzo

Ascoli, intervento chirurgico a Roma per Ardemagni

Il Corriere di Bologna fa il punto sulla squadra di Filippo Inzaghi, in campo stasera contro la Juventus. "Centrocampo dimezzato, pacchetto anti-Ronaldo", titola il giornale che fa riferimento alle varie assenze: out Pulgar, Donsah, Poli e pure Svanberg è a rischio. Inzaghi sta seriamente pensando di tornare a quel 4-4-1-1 sperimentato la scorsa settimana, che presenterebbe alcuni interessanti vantaggi nella sfida contro la forza fisica e la tecnica della squadra di Max Allegri.

