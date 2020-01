Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina - Fuori Lukaku e Castrovilli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La partita tra Inter e Fiorentina di domani sera (ore 20,45) conclude ufficialmente il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Per l'Inter una vittoria sul Cagliari conseguita fin qui nel cammino, che la Fiorentina ha invece iniziato ad agosto con il Monza, proseguito poi con Cittadella e Atalanta, prima di arrivare all'appuntamento di San Siro.

COME ARRIVA L'INTER - Nel 3-5-2 di Conte, davanti al portiere Handanovic, con ogni probabilità non ci sarà Skriniar, uscito anticipatamente domenica scorsa, sostituito da Ranocchia, così come Bastoni è favorito al posto di Godin accanto a De Vrij. Sulle due fasce dovrebbero agire gli esterni a tutto campo Candeva e Biraghi, mentre al centro ko Brozovic, sostituito con ogni probabilità dall'esperto ex Borja Valero. Assieme allo spagnolo Sensi e Barella, mentre davanti c'è Lautaro, che sarà squalificato in campionato. Con lui possibile ci sia Sanchez e non Lukaku, così da far prendere minuti al cileno.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Anche Iachini schiera la sua squadra con lo stesso modulo. Confermato il dodicesimo Terracciano, mentre nella linea difensiva non c'è lo squalificato Pezzella: dentro Ceccherini con Caceres e Milenkovic. Sulle fasce i soliti Lirola a destra e Dalbert (di rientro dopo la squalifica in campionato), mentre al centro dubbi su chi rimpiazzerà Castrovilli: aumentano le chance di Eysseric di andare ad affiancare Pulgar e Benassi lì nel mezzo. Davanti Chiesa sicuro di un posto, l'altro se lo giocano Cutrone e Vlahovic: leggermente favorito il secondo.