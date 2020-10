Le probabili formazioni di Lazio-Borussia Dortmund: duello tra bomber, Immobile sfida Haaland

Bagnare l'esordio con una vittoria per iniziare al meglio il cammino in Champions League: è questo l'obiettivo di Lazio e Borussia Dortmund, le due formazioni che si sfideranno all'Olimpico, con fischio d'inizio alle ore 20.45, nella prima giornata della massima competizione continentale del gruppo F.

COME ARRIVA LA LAZIO - C'è voglia di riscatto nella squadra biancoceleste dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria, ma il tecnico Inzaghi deve ancora fare i conti con le assenze. La prima buona notizia, però, è il recupero di Immobile che in attacco farà coppia con Correa, mentre in difesa potrebbe esserci Luiz Felipe, pronto ad accomodarsi nel mezzo della linea difensiva con Patric e Acerbi ai suoi fianchi e Reina alle sue spalle a difendere la porta laziale. Ancora ai box Lazzari, che sarà sostituito da Marusic. Fares agirà sulla corsia opposta mentre in mezzo confermati Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Quattro partite e tre vittorie in Bundesliga per il Borussia Dortmund che vuole iniziare bene anche in Champions League. Il tecnico Lucien Favre, però, deve fare i conti con l'infermeria piuttosto affollata: mancheranno, infatti, Akanji, Can, Schmelzer, Zagadou e Schulz con il dubbio Piszczek che però potrebbe essere recuperato. In difesa oltre al polacco che dovrebbe trovare posto sul centro-destra ci saranno Hummels e Delaney con Burki tra I pali. In mediana probabile spazio a Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro e Reus mentre in avanti Favre si affiderà al tandem Sancho-Haaland.