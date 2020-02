vedi letture

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese: Gotti ha un dubbio a sinistra

25^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il tre su tre europeo, per le squadre italiane occhi fissi sull'obiettivo nazionale e sulla conquista dei tre punti nel weekend: dopo l'anticipo del Rigamonti, oggi altre tre sfide e domani il programma si completerà con le rimanenti sette sfide. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 25° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Dall'Ara, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Formazione obbligata per il Bologna, complici le tantissime assenze tra squalifiche e infortuni (ultima in ordine di tempo quella di Svanberg, che ne avrà per un mese). Davanti a Skorupski agiranno Tomiyasu, Bani, Danilo e Mbaye; a centrocampo la mediana sarà formata da Poli e Domínguez; sulla trequarti agiranno Orsolini, Skov Olsen e Barrow, con unica punta Palacio. Residue chance dal primo minuto per i giovani Corbo e Juwara.

COME ARRIVA L'UDINESE - Poche o nessuna novità nell'Udinese, dove Becao sarà ancora titolare visto il ko di De Maio. Nel terzetto difensivo centrale che Gotti schiererà davanti a Musso, con il brasiliano ci saranno Ekong e Nuytinck, con Larsen e Sema (anche se Zeegelaar sprinta per un posto da titolare a sinistra) sulle corsie laterali e Fofana-Mandragora-De Paul come centrocampisti centrali. Okaka sarà ancora il punto di riferimento, con Lasagna al suo fianco.