Le probabili formazioni di Brescia-Milan: Calha titolare sulla sinistra

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mercato e Coppa Italia, ma anche tanto tanto campionato: la seconda giornata del girone di ritorno inizia stasera, con la trasferta a Brescia del Milan. Con un orecchio al mercato (e al clamoroso colpo Eriksen per l'Inter che si avvicina ora dopo ora), le squadre dovranno trovare le giusta concentrazione per conquistare tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara di stasera tra Brescia e Milan, che potrete seguire televisivamente su Sky e sul web grazie al LIVE di TMW:

COME ARRIVA IL BRESCIA - Corini non avrà a disposizione Mario Balotelli dopo il rosso di domenica con il Cagliari. In difesa pochi cambi, Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju andranno a protezione di Joronen. Tonali in cabina di regia affiancato da Bisoli e Dessena (probabile staffetta con Bjarnason), con Romulo favorito su Spalek per il ruolo da trequartista. In attacco Torregrossa e Donnarumma, con Matri ancora una volta dalla panchina.

COME ARRIVA IL MILAN - Donnarumma non è minimamente in dubbio, difenderà lui la porta dei rossoneri: rientra Musacchio al centro della difesa a far coppia con Romagnoli, mentre sulle corsie ancora Hernandez e Conti. A centrocampo spazio a Kessiè e Bennacer, mentre sulle corsie rientra Calhanoglu e viene confermato a destra Castillejo. Davanti, ovviamente, ancora Ibrahimovic come punto di riferimento, con Leao a spaziare e Rebic pronto a subentrare per provare a ripetere l'exploit di una settimana fa. Fuori Paquetà, che ha chiesto di non essere convocato.