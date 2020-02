Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari: Criscito esterno a sinistra

23^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Dopo il recupero di Lazio-Verona, le squadre di Serie A ripartono tutte alla pari, finalmente, per la 23^ giornata di campionato. Archiviato il mercato invernale e con le coppe che fanno capolino, per le venti formazioni di massima serie d'ora in avanti spazio e concentrazione solo sul campo, alla ricerca dei prossimi tre punti. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 23° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara del Ferraris di domenica pomeriggio, che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA IL GENOA - Quella con il Cagliari sarà una gara da non sbagliare per il Genoa di mister Nicola, reduce dai due buoni pareggi esterni contro a Fiorentina e Atalanta. Per la gara del “Ferrari’s” il tecnico rossoblu non avrà a disposizione gli squalificati Behrami e Romero e sarà quindi costretto a cambiare qualcosa nell’assetto. Davanti a Perin ci saranno Biraschi e Masiello con Zapata che potrebbe essere impiegato al centro della difesa. A centrocampo spazio a Cassata insieme a Schone e Sturaro mentre sugli esterni agiranno Ghiglione e Criscito. In attacco possibile conferma del tandem Sanabria-Pinamonti.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Il Cagliari di Maran si prepara alla sfida contro il Genoa senza Cigarini, out per squalifica. Tra i pali conferma per Cragno, ma il tecnico trentino potrebbe riproporre il 3-5-2 con cui a Milano fermò la corsa dell'Inter. In caso di difesa a 3 spazio a Faragò, Pisacane e Klavan, con Nandez e Pellegrini sulle fasce, Oliva al centro e Ionita e Nainggolan ai suoi lati. Davanti Joao Pedro e Simeone. In caso di 4-3-2-1, l'unico cambio rispetto alla sfida contro il Parma sarebbe Oliva al posto di Cigarini.