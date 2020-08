Le probabili formazioni di Genoa-Verona: Nicola si affida a Pandev, Pessina dal 1'

vedi letture

La Serie A 2019/20 è finalmente giunta al termine. Di seguito le ultime di formazione di Genoa-Hellas Verona, sfida clou del weekend di Serie A, in programma stasera alle ore 20:45 al "Ferraris".

COME ARRIVA IL GENOA - All in. Tutto in una notte per Davide Nicola e il suo Genoa che dovranno cancellare il pesante 0-5 di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Davanti a Perin potrebbe esserci una linea a tre con Biraschi, Romero e Masiello, mentre a centrocampo dovrebbe giocare Schone con ai fianchi Lerager e Behrami mentre Ankersen e Criscito agiranno sugli esterni. In attacco si punterà sull’esperienza e sulla classe di Pandev al fianco di Pinamonti.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Tra i pali Juric potrebbe preferire ancora Radunovic a Silvestri. Squalifica scontata per Amir Rrahmani, che dovrebbe tornare a guidare la linea a tre insieme a Gunter e Dimarco, che ha convinto da terzo centrale contro la SPAL. Il rientro del kosovaro - alla sua ultima apparizione in maglia gialloblù - riporterà presumibilmente Faraoni nel suo ruolo naturale, quello di quinto, con Lazovic sempre favorito per il fronte opposto. Amrabat e Veloso in mediana, davanti potrebbero partire dall'inizio Borini e Pessina, in appoggio a Di Carmine. Attenzione però all'ipotesi di un impiego dal primo minuto di Pazzini, da non escludere a priori.