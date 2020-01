Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lecce: Borini favorito davanti

21^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfide del 21° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara tra Hellas Verona e Lecce, che potrete seguire televisivamente su Sky e sul web grazie al LIVE di TMW:

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Formazione virtualmente disegnata dalla cintola in giù: Rrahmani, Gunter e Kumbulla presidieranno la difesa a tre, in mediana saranno ancora Faraoni e Lazovic ad agire ai lati di Amrabat e Veloso. Zaccagni è squalificato: Pessina e Verre potrebbero spartirsi la trequarti alle spalle di Borini, anche se Di Carmine resta in corsa per una maglia da titolare. Il "Pirata", dopo l'ottimo esordio sembra destinato alla prima maglia da titolare comunque.

COME ARRIVA LECCE - Ritorno alle origini per Liverani, che contro l’Hellas Verona potrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-1-2 classico. Il dubbio modulo, però, resterà fino all’ultimo. Con Mancosu alle spalle del duo Lapadula-Babacar. A centrocampo confermato Petriccione in regia, con Tachtsidis ancora in panchina; ai suoi lati Majer e Deiola. Rientra nei convocati anche Shakhov, non c’è Saponara. In difesa, infine, spazio a Donati, Lucioni, Rossettini e Dell’Orco.