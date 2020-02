Le probabili formazioni di Juventus-Inter: c'è Handanovic, non Eriksen

vedi letture

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Allianz Stadium (fischio d'inizio domani alle ore 20:45), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Non c'è tempo per pensare al Lione, un'altra sfida Scudetto è alle porte: per i bianconeri ancora Szczesny tra i pali, con Danilo e Alex Sandro sulle corsie laterali e Chiellini-Bonucci a riformare la coppia difensiva pluriscudettata. A centrocampo dubbio in regia, anche se Pjanic è ancora il favorito, con Bentancur e uno tra Matuidi e Rabiot come mezzali. Attenzione però alla carta Ramsey, mentre in attacco Cuadrado dovrebbe affiancare ancora Dybala e Cristiano Ronaldo, con Higuain carta dalla panchina.

COME ARRIVA L'INTER - Il Getafe, prossima avversaria dell'Inter in Europa, può aspettare. La testa è solo alla Juventus, alla partita più attesa, potenzialmente decisiva per le sorti dei nerazzurri in ottica Scudetto. Antonio Conte, al netto dell'assenza di Sensi (proverà ad esserci Roberto Gagliardini), schiererà la migliore formazione grazie anche al ritorno tra i pali del capitano Handanovic. In difesa uno tra Godin (in vantaggio sull'azzurro) e D'Ambrosio completerà il reparto con de Vrij e Skriniar. Sulla mediana Brozovic riprenderà possesso della regia interista, affiancato da Matias Vecino e Barella (al momento avanti su Eriksen). Candreva e Young torneranno sulle fasce con l'obiettivo di accrescere le occasioni da gol per il tandem d'attacco Lautaro Martinez e Lukaku.