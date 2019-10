Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta: Muriel o Ilicic come nove

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Testa ai campionati dopo la sosta per le Nazionali, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni per le sfide del weekend, grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA LA LAZIO: squadra tornata al completo a Formello, dopo la sosta per le nazionali. Lotito ha tuonato e vuole una reazione, che passerà per la gara di sabato contro l’Atalanta. Inzaghi potrà contare su tutta la squadra a disposizione, fatta eccezione di Lucas Leiva, squalificato, ma deve ovviamente fare i conti con la stanchezza derivante dalle due settimane in nazionale. I ballottaggi sono tre: Bastos-Radu in difesa, Marusic e Lazzari per il ruolo di quinto a destra e Correa-Caicedo per affiancare Immobile.

COME ARRIVA L'ATALANTA: Gasperini dovrà fare a meno di Zapata, spiacevole eredità delle due settimane di Nazionali. Al posto del colombiano ci sarà il connazionale Muriel, anche se Malinovksyi potrebbe partire dal primo minuto con Ilicic come falso nueve: le parole sullo sloveno da parte di Gasperini trasudano stima, niente è escluso. Più certezze in mediana, con Gosens e Castagne sugli esterni e la coppia Freuler-De Roon al centro. Difesa a tre con Toloi, Kjaer e Palomino (Masiello potrebbe contendergli comunque una maglia), con Gollini tra i pali.