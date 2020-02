Le probabili formazioni di Lazio-Bologna: Correa o Caicedo al fianco di Immobile

26^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Esaurito il primo turno eliminatorio di Europa League e l'andata degli ottavi di Champions, per le formazioni italiane è tempo di tornare a pensare al campionato, anche se il 26° turno sarà forzatamente condizionato dall'emergenza Coronavirus, che ha spinto il Governo a chiudere ben cinque stadi su dieci tra oggi e lunedì. Di seguito le probabili formazioni delle sfide della prossima giornata di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime sulla gara dell'Olimpico (fischio d'inizio oggi alle ore 15), che potrete seguire su TMW o in tv sulle frequenze di Sky:

COME ARRIVA LA LAZIO - Diversi ballottaggi per Simone Inzaghi, che per la seconda gara consecutiva rinuncerà ad Acerbi (elongazione al soleo). Per sostituirlo al centro della difesa, Vavro è in vantaggio su Luiz Felipe, mentre Patric e Radu dovrebbero essere confermati come terzi di difesa. A destra Lazzari torna titolare dopo tre giornate, mentre a sinistra ci sarà Jony visto che Lulic è ancora in infermeria. In mezzo al campo ha recuperato Milinkovic, che comporrà il reparto con Luis Alberto e Leiva. Davanti Correa o Caicedo affiancheranno Immobile: l'argentino è favorito sul suo compagno, che ha preso una botta in allenamento.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Mihajlovic torna a sorridere: dopo le scelte obbligate contro l’Udinese, il tecnico serbo recupera molti dei suoi infortunati anche se a trovare spazio dal primo minuto potrebbero essere solo Skorupski e Soriano. Il polacco torna in porta dopo l’influenza, davanti a lui Tomiyasu, Danilo, Bani e Denswil. In mediana torna Schouten dopo la squalifica, accanto a lui Poli con Dominguez che dovrebbe riaccomodarsi in panchina. Sulla trequarti, oltre al già citato Soriano, Orsolini a destra e Barrow (favorito su Sansone) a sinistra. In attacco Palacio.