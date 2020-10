Le probabili formazioni di Milan-Roma: Donnarumma out. Calhanoglu verso una maglia dal 1'

Milan-Roma (lunedì 26 ottobre ore 20.45)

Stadio: Giuseppe Meazza

Arbitro: Piero Giacomelli

COME ARRIVA IL MILAN - Due tegole dell'ultima ora in casa rossonera, con Pioli che dovrà rinunciare a Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, risultati positivi al Covid-19. Al posto del portiere italiano spazio a Ciprian Tatarusanu, mentre a differenza della gara di Europa League Leao riprenderà il suo posto a sinistra e Saelemaekers a destra. Recupero possibile di Calhanoglu, che agirebbe al centro del tridente alle spalle di Ibrahimovic. In difesa tornerà Calabria, mentre Tonali andrà in panchina dopo la titolarità con il Celtic.

COME ARRIVA LA ROMA - Dubbio Gianluca Mancini per Fonseca, con il difensore guarito dal Covid-19 in poche ore. In difesa però non ci sarà Smalling, alle prese con una distorsione al ginocchio sinistro. Il modulo contro il Milan dovrebbe essere sempre il 3-4-2-1 con Mirante in porta e l'inserimento di Fazio (se con Mancini dovesse esser scelta la strada della prudenza) vicino a Ibanez e Kumbulla. A centrocampo, da destra verso sinistra, Santon, Veretout, Pellegrini e Spinazzola, mentre sulla trequarti tornano Pedro e Mkhitaryan. In attacco Dzeko. Out Carles Perez, non partito per Milano a causa di una tonsillite.