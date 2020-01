Le probabili formazioni di Roma-Torino: Florenzi più di Spinazzola

18^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Il ritorno di Ibra, il rinnovato Genoa di Nicola, l'esordio di Iachini e la sfida del futuro bianconero Kulusevski alla "sua" Atalanta: questi i temi di interesse principali del 18° turno di Serie A, che si sposta di un giorno, sviluppandosi tra domenica pomeriggio e lunedì sera. Di seguito le probabili formazioni della sfide del prossimo turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Roma-Torino, sfida delle 20.45 di domenica che verrà trasmessa da Sky:

COME ARRIVA LA ROMA - Contro il Torino Fonseca non recupera gli infortunati di lunga data e continua a puntare sugli undici scesi in campo nelle ultime sfide del 2019. Florenzi sempre favorito su Spinazzola a destra, al centro e in mediana intoccabili le coppie Smalling-Mancini e Veretout-Diawara. In attesa del ritorno di Kluivert è ballottaggio tra Perotti e Mkhitaryan, con il primo favorito. Pellegrini è diffidato ma dovrebbe partire ancora dall’inizio nonostante la Juve alle porte.

COME ARRIVA IL TORINO - Al Filadelfia si continua a provare l’undici anti-Roma, tra infortunati e squalificati la coperta è rimasta corta. Baselli e Iago Falque non recuperano, Ansaldi e Bremer sono stati fermati dal Giudice Sportivo: Mazzarri sta cercando le soluzioni per sopperire alle assenze. In difesa Djidji sembra in vantaggio su Bonifazi per comporre il terzetto con Izzo e Nkoulou, in mediana sarà Meité più di Lukic ad affiancare Rincon, mentre davanti Berenguer è in odore di conferma al fianco di Verdi e Belotti.