Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus: Bernardeschi in vantaggio su Douglas Costa

Torna in campo la Serie A con la trentatreesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus (in programma alle ore 21.45, diretta Sky):

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il Sassuolo ha cambiato addirittura 9 uomini nell'ultima sfida con la Lazio e potrebbe cambiare tantissimo anche nella sfida contro la Juventus. Al momento indisponibili Defrel, Obiang e Romagna. In porta dovrebbe toccare ancora ad Andrea Consigli. Sulle corsie laterali possibile spazio per Muldur, autore di diverse prove importanti in questo frangente della stagione, e Kyriakopoulos. Al centro potrebbe rivedersi l'ottimo Chiriches con uno tra Peluso, Magnani e Ferrari al suo fianco. A centrocampo probabile ritorno per capitan Magnanelli con uno tra Bourabia e Locatelli chiamato agli straordinari. In avanti, out Defrel, possibili ancora delle sorprese, magari con Djuricic o Boga. Scontato il ritorno di Caputo e Berardi dal 1' minuto, accanto a loro Traoré e Boga.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Senza Cuadrado, squalificato, Danilo giocherà a destra. Mentre Bonucci potrebbe lasciare la maglia da titolare a Rugani per smaltire del tutto una botta al piede. A centrocampo tornerà Pjanic dal primo minuto, con Bentancur e Rabiot. Bernardeschi resta in vantaggio su Douglas Costa nel tridente offensivo.