Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo: Boga e Caputo intoccabili

19^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato impazza e questo condizionerà di certo le scelte degli allenatori di Serie A in vista dell'ultimo turno del girone di andata, dove potrebbero arrivare anche diversi esordi. Di seguito le probabili formazioni della sfide del 19° turno di massima serie grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia. Le ultime su Udinese-Sassuolo, sfida delle 12.30 di domenica, che verrà trasmessa da DAZN:

COME ARRIVA L'UDINESE - Squadra che vince, non si cambia: così Gotti non dovrebbe variare nulla rispetto a quanto visto a Lecce, dove la giocata di De Paul ha premiato la formazione bianconera. Musso in porta, con la consueta difesa a tre davanti al portiere argentino: De Maio, Ekong e Nuytinck comporranno il trio difensivo, con Larsen e Sema sulle corsie laterali. A centrocampo invece Fofana, Mandragora e De Paul, con l'argentino chiamato a dare qualità alla manovra, mentre in attacco dubbio tra Lasagna e Nestorovski su quello che sarà il compagno di Okaka. Fuori Samir per il problema al ginocchio che lo tiene fuori da un po', rientro ad inizio febbraio.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Ai lungodegenti Chiriches e Defrel si sono aggiunti anche gli squalificati Berardi e Locatelli e gli infortunati Marlon, Tripaldelli e Duncan, quest'ultimo ko nell'ultima gara di campionato contro il Genoa. Nel 4-2-3-1 neroverde, spazio dunque a Consigli in porta. A destra Toljan mentre a sinistra dovrebbe esserci la conferma di Kyriakopoulos. Al centro possibile la conferma della coppia Ferrari-Romagna vista domenica scorsa a Marassi (Peluso scalpita e potrebbe togliere il posto a uno dei due). In mediana probabile il rientro dal 1' minuto di capitan Magnanelli con Obiang, ora in formissima, di sicuro titolare (la sorpresa potrebbe essere Bourabia al posto del capitano). In avanti potrebbe esserci spazio per Djuricic a destra con Traoré trequartista e gli intoccabili Boga e Caputo a completare il reparto offensivo.