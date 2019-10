Italia-Grecia, le probabili formazioni: più Berna che Barella in mezzo

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia cerca il primo match ball. All’Olimpico di Roma la Nazionale azzurra, in campo stasera con un’inedita divisa verde, cerca gli ultimi punti necessari per raggiungere l’aritmetica qualificazione al prossimo Europeo. A Bonucci e compagni serve un successo per staccare il pass visti i nove punti che li separano dall’Armenia terza nel Gruppo J ma all’occorrenza potrebbe bastare anche un pareggio nel caso in cui la Nazionale di Mkhitaryan non dovesse vincere a Vaduz contro il Liechtenstein. Il cammino italiano fin qui è stato a dir poco perfetto con sei successi in altrettanti incontri, 18 reti realizzate e solo tre subite. La Nazionale di John van't Schip invece è la delusione di questo raggruppamento con solo cinque punti all’attivo e una sola vittoria, quella all’esordio contro il Liechtenstein che aveva un po’ illuso. Da lì in poi il cammino è stato di due pareggi e tre sconfitte che hanno fatto scivolare gli ellenici al penultimo posto in classifica.

COME ARRIVA L'ITALIA - Dubbio a centrocampo per Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro dovrebbe schierare al fianco Jorginho e Verratti uno fra Bernardeschi e Barella con il primo favorito sul calciatore dell'Inter. In difesa davanti a Gigio Donnarumma ci sarà una linea a quattro formata D'Ambrosio e Spinazzola sugli esterni e Bonucci e Acerbi al centro. In attacco invece Immobile dovrebbe guidare il tridente con Chiesa a destra e Insigne a sinistra.

COME ARRIVA LA GRECIA - Jonny Van’t Schip schiererà la sua squadra con il 4-2-3-1 ma non sono esclusi colpi di scena. In difesa non ci saranno né Manolas né Papastatopoulos e quindi si affiderà alla coppia formata da Slovas e Chadzidiakos. Completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Vlachodimos, Bakakis sulla corsia di destra e Stafylidis su quella di sinistra. A centrocampo agiranno Bouchalakis, in vantaggio su Zeca, e Kourbelis mentre Limnios, Mantalos e Donis agiranno a supporto dell'unica punta Koulouris.