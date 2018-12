Juve, La Stampa: "Orgoglio Chiellini, unico italiano nella top 50 Uefa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Juve, orgoglio Chiellini. È l’unico italiano tra i top 50 dell’Uefa". Così La Stampa celebra il difensore bianconero, candidato al Team of the year dell’Uefa. Gli altri sono stranieri: Cristiano Ronaldo, Pjanic e Dybala. Come stranieri sono Koulibaly, Manolas e Dzeko. Più Alisson, oggi al Liverpool, però votato per le parate quando era alla Roma. Le scelte si riferiscono infatti alla passata stagione, quella del settimo scudetto di fila e della Champions interrotta soltanto da un rigore al 90’ al Bernabeu, quando CR7 era avversario.