Le probabili formazioni di Ajax-AEK - Dubbio Dolberg, dentro Huntelaar

Si riaccendono le luci del grande calcio Johan Cruijff Arena di Amsterdam, a esattamente quattro anni dell'ultima volta torna in campo in Champions League un club glorioso come l'Ajax. I lancieri infatti nel quadriennio precedente hanno sempre sfiorato la qualificazione nella massima competizione europea fermandosi ai preliminari, adesso è tempo di fase a gironi dopo aver eliminato nel doppio confronto un avversario di livello come la Dinamo Kiev. Sarà un girone probabilmente dominato dai giganti del Bayern Monaco ma gli olandesi possono recitare la loro parte per la seconda piazza davanti a squadre come il Benfica e l'AEK Atene. Proprio i greci saranno il primo avversario nel cammino dell'Ajax, squadra che ha quasi realizzato un miracolo visto che nel 2013 è stata travolta dai problemi finanziari con tanto di retrocessione dalla Serie A greca. La formazione di Atene piano piano è risalita in campo nazionale con il titolo conquistato nell'ultimo campionato, la Champions League sarà una grandissima vetrina. Sarà difficile già alla prima contro l'Ajax, la squadra guidata da Ouzounidīs proverà a inserirsi alle spalle del super Bayern magari conquistando anche il terzo posto valevole per l'Europa League. L'AEK ha anche dalla sua parte l'apporto dello stadio Olimpico, inferno giallonero nelle partite casalinghe. Una sfida storica contro gli olandesi che manca dal lontano 1994 sempre in Champions League.

COME ARRIVA L'AJAX - Uno solo vero dubbio per il tecnico dei lancieri Ten Hag, la presenza o meno dal primo minuto di Kasper Dolberg. L'attaccante danese ha smaltito l'infortunio ma rimane in bilico la sua presenza almeno dall'inizio, favorito l'esperto Huntelaar. Al fianco dell'ex Milan nel tridente dovrebbero giostrare il brasiliano David Neres e il serbo Tadic. Occhi puntati sul talento adocchiato dalla Roma Ziyech in mezzo al campo con il giovane De Jong e Schone. Difesa praticamente annunciata davanti ad Onana con Mazraoui a destra e l'argentino Tagliafico sulla corsia opposta mentre al centro il promettente De Ligt con l'esperto Blind, assente invece Veltman.

COME ARRIVA L'AEK ATENE - Il tecnico Ouzounidīs vara una formazione prudente nell'impegno contro l'Ajax, spazio al 4-4-1-1 con l'ex Roma Ponce che sarà l'unico centravanti vista anche l'assenza per squalifica di un altro ex "italiano" come Marko Livaja. Alle spalle dell'argentino spazio per Klonaridis. Il portiere sarà Barkas mentre in mezzo a comandare la retroguardia ci sarà Marios Oikonomou con Lampropoulos mentre sugli esterni ecco la spinta di Bakakis e Hult. Spinta che non mancherà anche sugli esterni offensivi vista la propensione alla percussione di Rodrigo Galo e Mantolas. Assenti per squalifica anche Bakasetas e Helder Lopes.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Tagliafico; Schone, De Jong, Ziyech; Neres, Huntelaar, Tadic. Allenatore: Erik Ten Hag.

AEK ATENE (4-4-1-1): Barkas; Bakakis, Oikonomou, Lampropoulos, Hult; Rodrigo Galo, André Simões, Galanopoulos, Mantalos; Klonaridis; Ponce. Allenatore: Marinos Ouzounidīs.