Le probabili formazioni di Albania-Liechtenstein - Esordio in panchina per Panucci

Fischio d'inizio oggi alle 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo Mondiale Russia 2018, anche se a quanto pare il cammino per molti sembra già diretto verso un nulla di fatto. Per Albania e Liechtenstein il percorso sembra ormai destinato ad un esito negativo. Per la nazionale albanese del neo tecnico Christian Panucci, i sette punti di ritardo dal secondo posto nel girone sembrano davvero tanti, troppi. Il Liechtenstein, di contro, è il fanalino di cosa del gruppo con un solo gol all’attivo e ben 24 subiti, un bottino decisamente pessimo per una squadra che ben poco da chiedere arrivati a questo punto.

COME ARRIVA L’ALBANIA - Per Panucci è l’esordio sulla panchina dell’aquila bicipite, ed allora sarà anche tempo di test per capire come mette in campo la migliore formazione che possa essere utile anche per il futuro. L’Albania non è ancora matematicamente fuori dai giochi, sia chiaro, e quindi è giusto crederci anche se l’impresa sembra davvero titanica. Panucci dovrebbe affidarsi ad una formazione tipo con il 4-5-1, confermato ovviamente il “napoletano” Hysaj sulla destra, mentre a centrocampo confermati il neo acquisto del Benevento Memushaj, con Roshi, Abrashi, Kukelli ed Hyka. In avanti l’unica punta sarà ancora Sadiku, tra i pali prenderà posto Strakosha.

COME ARRIVA IL LIECHTENSTEIN - Poco o nulla da chiedere a questo percorso verso il Mondiale in Russia che, con ogni probabilità, per la compagnia allenata dal ct Pauritsch terminerà con un arrivederci e grazie. Di sicuro, per il Liechtenstein l’obiettivo ora è giocare al massimo le ultime partite cercando di mettere bastoni tra le ruote a tutte. L’ultima uscita, contro l’Italia, non è andata benissimo, con la selezione di Ventura vittoriosa per 5-0. Pauritsch si affiderà al 4-1-4-1 che avrà come terminale offensivo Frick, attaccante in forza al Perugia e che sarà interessante visionare nel match contro gli albanesi.

Le probabili formazioni

Albania (4-5-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Mavraj, Agolli; Roshi, Memushaj, Abrashi, Kukelli, Hyka; Sadiku. Allenatore: Panucci

Liechtenstein (4-1-4-1): Jehle; Rechsteiner, Yidizi, Malin, Goppel; Polverino; Salanovic, Weiser, Hasler, Burgmeier; Frick. Allenatore: Pauritsch