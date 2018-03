Le probabili formazioni di Arsenal-Ostersunds - Turnover per Wenger

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Quale miglior atmosfera per chiudere al meglio l'avventura in Europa. Il piccolo Ostersunds infatti saluterà la competizione all'Emirates Stadium di Londra contro una delle squadre più affascinanti del calcio europeo. Il piccolo club svedese, guidato dall'inglese Potter, nato soltanto vent'anni fa ha raggiunto i sedicesimi di finale dell'Europa League andando oltre ogni pronostico della vigilia. Entrati in punta di piedi escono con onore dopo la sconfitta subita in casa contro gli uomini di Wenger per 3-0. Eliminazione preventivata al momento del sorteggio ma rimarrà impressa nella storia l'impresa dell'Ostersunds. Dall'altra parte arriva un Arsenal che, con la qualificazione in tasca, deve puntare ad arrivare in fondo visto che già da tempo in patria ha salutato ogni velleità di tornare a vincere un titolo che manca dalla bacheca dei Gunners dal lontano 2004. Dobbiamo fare un passo di altri dieci anni e tornare al 1994 per ricordare l'ultimo successo europeo del club londinese. Era la Coppa delle Coppe e l'allora squadra guidata da Graham che sconfisse nella finale di Copenaghen il Parma di Nevio Scala grazie alla rete di Smith.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Pochi dubbi ormai per Arsene Wenger che andrà a rispolverare qualche calciatore che ha giocato di meno per far riposare i titolari. I cambiamenti partono dalla difesa con Kolasinac che torna titolare a sinistra mentre a destra riposo per Bellerin, lo spagnolo infatti sarà sostituito da Calum Chamber. Rocciosa la coppia centrale con il giovane Holding e l'esperto Mertesacker a protezione della porta di Ospina. Potrebbe esserci qualche novità a centrocampo ma per il momento Xhaka parte favorito sul giovane Willock per un posto affianco ad Elneny. Panchina anche per Ozil e Mkhitaryan, in campo Nelson e Maitland-Niles a supporto di Welbeck.

COME ARRIVA L'OSTERSUNDS - Il tecnico inglese Graham Potter dovrebbe affidarsi all'undici tipo con il quale è arrivato a giocare i sedicesimi di finale, minimi i cambiamenti nel corso di tutta la competizione. Formazione che non può prescindere da Ghoddos, l'unico ad aver provato all'andata a mettere in difficoltà Ospina con al fianco il nigeriano Gero. A centrocampo spazio ad un altro inglese come Edwards al fianco di Nouri pronti ad innescare la velocità di Sema. Avrà voglia di rivalsa il centrale Pettersson dopo il rigore sbagliato all'ultimo minuto davanti ai propri tifosi la settimana scorsa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (4-4-2): Ospina; Chambers, Mertesacker, Holding, Kolasinac; Xhaka, Elneny; Nelson, Iwobi, Maitland-Niles; Welbeck. A disposizione: Macey, Monreal, Bellerin, Willock, Mkhitaryan, Nketiah, Ozil. Allenatore: A.Wenger.

OSTERSUNDS (4-4-2): Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren; Mensah, Edwards, Nouri, Sema; Gero, Ghoddos. A disposizione: Andersson, Aiesh, Bergqvist, Hopcutt, Islamovic, Tekie, Sundberg. Allenatore: G.Potter.