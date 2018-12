Le probabili formazioni di Ascoli-Cittadella - Ninkovic out, torna Finotto

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per una squadra che vuole provare a fare il salto di qualità, ce n'è un'altra che l'ha già fatto questo passo ma vuole confermarsi ad alti livelli. Reduce dalla sconfitta a Venezia per 1-0, l'Ascoli nella 16° giornata di B ospiterà al 'Del Duca' il Cittadella, imbattuto in campionato dallo scorso 29 settembre. In classifica le due squadre sono divise da 5 punti: i marchigiani sono al 12° posto a quota 19, mentre i veneti sono 5° a 24, in piena zona play off. Il bilancio dei precedenti sorride al Cittadella, che ne ha vinti 8 dei 16 totali, con 3 pareggi e 5 successi dell'Ascoli: l'anno scorso gli amaranto fecero punteggio pieno nel doppio confronto. Arbitrerà il sig. Ghersini, fischio d'inizio alle ore 15.00.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Dopo la sconfitta di Venezia, l'Ascoli si trova nel limbo di questa Serie B - a +7 dalla zona playout e a -2 dai playoff - e ormai a dicembre inoltrato vuole capire che tipo di campionato potrà fare. "Sarà una battaglia, speriamo gli episodi girino a nostro favore", ha detto ieri il tecnico Vivarini in conferenza stampa. Nel 4-3-1-2 bianconero, in difesa tornerà Laverone a destra, con Valentini in vantaggio su Padella per la maglia da titolare accanto a Brosco. Confermati i tre di centrocampo di sabato scorso con Cavion sulla trequarti, visto che Ninkovic dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica ridottagli da tre a due giornate. Davanti out sempre per squalifica Rosseti, Ngombo è favorito nel ballottaggio con Beretta. Indisponibii Bacci, Coly, Ingrosso, Valeau e Zebli, tornano invece a disposizione Ganz e Baldini.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Sarebbe sbagliato usare il termine 'sorpresa' per definire il Cittadella, che da un paio di stagioni staziona nelle posizioni di vertici del campionato di B e ora si trova a 5 punti dal Palermo capolista. Lo 0-0 in casa della Cremonese di sabato scorso ha allungato a 9 la striscia di risultati utili consecutivi: l'ultimo ko risale allo scorso 29 settembre. "L’ Ascoli è una grande squadra con giocatori di esperienza e di categoria, sarà difficile", ha spiegato alla vigilia mister Venturato, che dovrà rinunciare a Rizzo, Frare e Proia. In difesa a destra, nel 4-3-1-2, torna Ghiringhelli dopo la squalifica, mentre Benedetti partirà sulla corsia opposta, in mezzo Adorni e Camigliano. A centrocampo Iori verrà affiancato da Settembrini e Branca, sulla trequarti Schenetti dovrà innescare le due punte: Strizzolo e Finotto, al rientro dopo 15 giorni.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Addae, Troiano, Frattesi; Cavion; Ngombo, Ardemagni.

A disposizione: Perucchini, Scevola, De Santis, Padella, Quaranta, Kupisz, Parlati, Carpani, Casarini, Baldini, Ganz, Beretta. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Strizzolo, Finotto.

A disposizione: Maniero, Cancellotti, Della Bernardina, Drudi, Siega, Pasa, Maniero, Bussaglia, Scappini, Panico, Malcore. Allenatore: Roberto Venturato