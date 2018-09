Le probabili formazioni di Ascoli-Lecce - Dubbio Ardemagni per Vivarini

© foto di Federico Gaetano

L'ultima volta che Ascoli e Lecce si affrontarono al Del Duca in una sfida valida per il campionato di Serie B risale al maggio 2010, 39esima giornata e vittoria dei salentini all'ultimo secondo per 1-2 grazie alla rete di Marino Defendi. Dolci ricordi per i pugliesi che due giornate conquistarono la promozione in massima serie con Gigi De Canio in panchina. Da quel giorno di otto anni fa ne è passata acqua sotto i ponti specie per il Lecce mentre l'Ascoli dopo una prima caduta ha mantenuto stabile il suo posto nella serie cadetta. Oggi in panchina c'è Vincenzo Vivarini, reduce dalla delusione di Empoli dello scorso anno, che ha conquistato soltanto un punto alla prima contro il Cosenza prima della sconfitta del Curi di Perugia nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Squadra sulla carta molto interessante quella bianconero in attesa delle reti di un vero bomber della categoria come Ardemagni. Segna, diverte ma non vince invece il Lecce. La formazione di Liverani ha fin qui messo a segno cinque reti in due gare subendone altrettanti. Resta il rammarico per il primo pareggio contro il Benevento nonostante il triplo vantaggio salentino. Sulla carta la squadra giallorossa può lottare per i piani alti della classifica come spesso succede per la maggior parte delle compagini che arrivano dalla Serie C.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Squadra al completo per Vincenzo Vivarini che ha un solo dubbio legato alle condizioni fisiche di Matteo Ardemagni. L'ex Avellino ha rimediato una contusione alla caviglia nell'ultimo allenamento, in preallarme Ninkovic pronto a schierarsi al fianco di Giacomo Beretta. Cambia probabilmente il modulo con il passaggio al 4-3-1-2, in difesa ci saranno Kupisz e D'Elia con Padella e Brosco centrali rinunciando così al giovane Quaranta. In mezzo al campo titolare Casarini affiancato da Frattesi e l'ottimo Cavion mentre dietro i due attaccanti la può spuntare Baldini. Partiranno dalla panchina gli ultimi arrivati dal mercato degli svincolato, Michele Troiano e Lorenzo Laverone.

COME ARRIVA IL LECCE - E' arrivato un regalo per i tifosi, quattordici anni dopo riecco Cesare Bovo che andrà ad infoltire il reparto arretrato di mister Liverani. Non ci sarà più Cosimo Chiricò, la diatriba con i tifosi è costata l'esclusione dalla rosa per l'ex Foggia che era tornato quest'anno in Salento. Tornando alla partita del Del Duca il modulo dovrebbe essere sempre il 4-3-1-2 con Lucioni e Cosenza coppia centrale a coprire la porta di Vigorito con la spinta sugli esterni che sarà garantita da Fiamozzi e Calderoni. Davanti alla difesa ci sarà Arrigoni con gli interni che saranno Petriccione e Scavone mentre Mancosu prende posto alle spalle della coppia formata da La Mantia e da Filippo Falco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-1-2): Perucchini; Kupisz, Padella, Brosco, D'Elia; Frattesi, Casarini, Cavion; Baldini; Ninkovic, Beretta. A disposizione: Lanni, Bacci, De Santis, Laverone, Quaranta, Valeau, Valentini, Addae, Parlati, Troiano, Zebli, Ardemagni, Ganz, Rosseti. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi, Cosenza, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Scavone; Mancuso; Falco, La Mantia. A disposizione: Bleve, Milli, Bovo, Marino, Meccariello, Venuti, Lepore, Haye, Tabanelli, Armellino, Tsonev, Torromino, Pettinari, Palombi. Allenatore: Fabio Liverani.