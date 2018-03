Le probabili formazioni di Ascoli-Salernitana - Monachello sfida Sprocati

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Gaetano Monachello

Arrivati alla ventottesima giornata di campionto, i punti in Serie B cominciano a pesare. Soprattutto negli scontri diretti come quello che andrà in scena quest'oggi allo stadio "Del Duca" tra Ascoli e Salernitana. Entrambe sconfitte nel turno infrasettimanale contro Palermoe e Parma, le formazioni di Cosmi e Colantuono cercano punti pesanti in chiave salvezza: i marchigiani sono penultimi con 26 punti all'attivo, cinque in meno dei granata che però non vincono dalla prima giornata del girone di ritorno. La partita sarà diretta da Luigi Nasca della sezione arbitrale di Bari. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Corngliano e Vincenzo Soricaro di Barletta. Il quarto uomo invece sarà Antonello Balice di Termoli.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Non poche defezioni per Cosmi che deve rinunciare a Martinho, Menegoni e Bianchi e fare i conti con la condizione tutt'altro che eccellente di Mogos e Kanoute, pronti comunque a giocare dall'inizio. In attacco spazio a Clemenza e Monachello.

COME ARRIVA LA SALERNITANA- Settimana difficile per Colantuono il quale ha rischiato l'esonero. Il trainer granata si gioca molto ma non avrà a disposizione Ricci, fermato dal Giudice Sportivo. L'idea è quella di confermare il 4-3-3 con il rientro di Mantovani in difesa e lo schieramennto di Bocalon e Rosina dal 1' nel tridente completato da Sprocati. Ancora assente Rossi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (3-5-1-1) : Agazzi; De Santis, Padella, Gigliotti; Mogos, Addae, Buzzegoli, Kanouté, Mignanelli; Clemenza; Monachello. A disposizione: Lanni, Colantonio, Pinto, Cherubin, Castellano, Perri, Carpani, Varela, D’Urso, Baldini, Ganz. Allenatore: Serse Cosmi.

SALERNITANA (4-3-3) : Radunovic; Pucino, Mantovani, Schiavi, Vitale; Minala, Signorelli, Zito; Rosina, Bocalon, Sprocati.A disposizione: Adamonis, Casasola, Asmah, Monaco, Popescu, Tuia, Akpa Akpro, Della Rocca, Kiyine, Odjer, Di Roberto, Palombi. Allenatore: Stefano Colantuono.