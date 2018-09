Le probabili formazioni di Atalanta-Copenaghen - Orobici all'assalto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è il Copenaghen tra l'Atalanta e l'Europa League. Dopo aver eliminato, non senza qualche patema, Sarajevo e Hapoel Haifa, gli orobici affrontano nell'andata dei playoff i danesi, che hanno eliminato nel turno precedente il Cska Sofia. Sarà sfida vera con un avversario di valore, più volte in Champions League. Gomez e compagni cercheranno un risultato positivo per affrontare con meno ansia il ritorno tra sette giorni in Danimarca. Calcio d'inizio alle ore 20.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'arbitro è il ceco Kralovec.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Esordio con il botto in campionato: 4-0 rifilato al Frosinone nel segno di Gomez. Il Papu è confermato in attacco con Barrow. Alle loro spalle più Pessina che Pasalic. A centrocampo ci sarà spazio per Castagne sulla fascia con Gosens sul lato opposto. In porta Gollini, mentre in difesa ci sarà ballottaggio Palomino-Mancini.

COME ARRIVA IL COPENAGHEN - I danesi, che hanno superato tre di turni di qualificazione per aggiungere ai playoff, sono già iniziato il campionato: dopo la sconfitta all'esordio, sono arrivate quattro vittorie di fila, mentre nell'ultimo turno è arrivato un pareggio. L'allenatore Solbakken dovrebbe puntare sul 4-4-2 con N'Doye e Fischer coppia d'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Gomez, Barrow. All. Gasperini

COPENHAGEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Gregus, Zeca, Skov, Thomsen; N’Doye, Fischer. All. Solbakken.

ARBITRO: Kralovec (Repubblica Ceca)