Le probabili formazioni di Atalanta-Milan - Barrow sfida Cutrone

Tra i diversi big-match del penultimo turno del campionato di Serie A, spicca anche la sfida tra Atalanta e Milan: in palio, infatti, c’è un posto nella prossima Europa League. I nerazzurri, al momento un punto sotto i rossoneri in classifica, vincendo si approprierebbero del sesto posto e sarebbero aritmeticamente qualificati alla competizione europea, lasciando così la contesa per il settimo posto a Milan e Fiorentina, avversarie all’ultima giornata.

La squadra allenata da Gennaro Gattuso, però, vuole fare bella figura allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’, soprattutto per riscattare la figuraccia di mercoledì sera nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. A Bergamo, però, non vince da tre anni, quando una doppietta di Bonaventura e la rete di Pazzini ribaltarono il momentaneo 1-0 di Baselli.

A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato per domani alle ore 18, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Gasperini, che non sarà in panchina a causa della squalifica, punta sul solito e collaudato 3-4-1-2, con Gomez e Barrow (il leggero vantaggio su Ilicic) a guidare l’attacco dal primo minuto. Cristante, invece, sarà il trequartista ed agirà qualche metro più avanti rispetto a Castagne, De Roon, Freuler e Gosens, che invece formeranno la linea di centrocampo. In difesa, infine, avanti a Berisha ci saranno Toloi, Caldara e Masiello. Out i lungodegenti Petagna e Spinazzola.

COME ARRIVA IL MILAN - 4-3-3 per Gattuso, che schiererà in campo la formazione-tipo: Cutrone appare in vantaggio su Kainic per il ruolo da “nove”, mentre Suso e Calhanoglu sono certi di una maglia. Praticamente fatto anche il centrocampo, con gli ex Bonaventura e Kessie ai lati del regista basso Locatelli. In difesa, infine, ballottaggio Calabria-Abate a destra, con Rodriguez a sinistra ed il duo Bonucci-Romagnoli a protezione di Donnarumma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. A disposizione:: Gollini, Rossi, Palomino, Bastoni, Mancini, Hateboer, Haas, Cornelius, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione:: A. Donnarumma, Storari, Zapata, Gomez, Calabria, Antonelli, Musacchio, Borini, Mauri, Montolivo, Kalinic, Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.