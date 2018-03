Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Caprari più di Alvarez

Fischio d'inizio domani alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta, dopo la doppia eliminazione da EL e Coppa Italia, concentrerà le proprie energie nel prosieguo della stagione sull'obiettivo sesto posto. La sfida contro la Sampdoria è da dentro o fuori: in caso di k.o. la distanza dalla zona Europa incrementerebbe a nove punti, gap difficilmente colmabile, nonostante il match da recuperare contro la Juventus. I blucerchiati vogliono mantenere a debita distanza la Dea, infuocando l'avvincente testa a testa con il Milan, impegnato nel derby cittadino contro l'Inter.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Ai box Petagna per un affaticamento. In difesa spazio ai titolarissimi: saranno Toloi e Masiello a spalleggiare Caldara. Nodo De Roon da sciogliere per Gasperini: con lui in campo, Cristante agirebbe sulla trequarti, in caso contrario l'ex Benfica scalerebbe in mediana, con Cornelius a far coppia con il Papu Gomez nel tandem offensivo, e Ilicic pronto ad innescarli. Al momento è quest'ultima l'ipotesi più verosimile. Hateboer e Spinazzola saranno i due esterni, tra i pali torna Berisha, che cerca riscatto dopo l'errore marchiano nella gara di ritorno contro il Borussia Dortmund, costato l'eliminazione dall'Europa agli orobici.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Forfait per gli acciaccati Bereszynski e Ramirez. L'ex Bologna è alle prese con un guaio alla caviglia sinistra, noie muscolari, invece, per il polacco. Giampaolo recupera un elemento cardine come Praet, che dovrebbe però partire dalla panchina. Sala sul binario di destra, Murru sul versante opposto e la consolidata coppia Silvestre-Ferrari al centro della retroguardia. Non si tocca Torreira, Barreto e Linetty le due mezzali, Caprari avanti su Alvarez per la trequarti. Zapata la spalla di Quagliarella: il colombiano va a caccia del nono centro stagionale, dopo la sensazionale rete siglata contro l'Udinese nell'ultimo turno.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Cornelius. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Castagne, Gosens, Mancini, Palomino, De Roon, Haas, Melegoni, Rizzo, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SAMPDORIA (4-3-3): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella. A disposizione: Belec, Tozzo, Andersen, Regini, Strinic, Capezzi, Praet, Verre, Alvarez, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.