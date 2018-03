Le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Chance per Cornelius

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Europa il grande sogno, i tre punti l'obiettivo immediato. Aspirazioni molto simili per Atalanta e Sampdoria, che si affronteranno questo pomeriggio in una sfida che ha tutti i crismi di uno spareggio per l'EL. Crocevia fondamentale soprattutto per gli orobici, che mirano a ridurre il gap dal sesto posto, per insinuarsi nella bagarre tra blucerchiati e Milan. La truppa Giampaolo ha nel mirino il quattordicesimo successo stagionale, al fine di sbarrare la strada alla prepotente risalita rossonera.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Non è al meglio Petagna: l'obiettivo è recuperarlo in extremis per la panchina, anche se ad ora il centravanti viaggia spedito verso il forfait. Tocca dunque a Cornelius per l'attacco: il danese sarà affiancato nel tandem dal Papu Gomez, per la trequarti Gasperini non rinuncia a Ilicic. Cristante pronto ad arretrare il proprio raggio d'azione: l'ex Milan agirà in mediana insieme a Freuler, per le corsie esterne Hateboer e Spinazzola sono in pole. Caldara in lieve vantaggio su Palomino: si va verso la conferma dei titolarissimi in difesa, con Toloi e Masiello rispettivamente sul centro-destra e sul centro-sinistra.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Bereszynski e Ramirez i due acciaccati che non hanno preso parte alla trasferta di Bergamo. Giampaolo può però sorridere per il recupero di Dennis Praet, che ora deve ripristinare la migliore condizione. Il belga, comprensibilmente, non partirà titolare: Barreto, Torreira e Linetty danno al momento maggiori garanzie. Caprari resta avanti su Alvarez per supportare i soliti Quagliarella e Zapata. Sala a destra, Murru sul binario opposto, nessun dubbio per la coppia centrale, dove troveranno spazio Silvestre e Ferrari.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Cornelius. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Castagne, Haas, Gosens, Mancini, Palomino, De Roon, Melegoni, Rizzo, Barrow, Petagna. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SAMPDORIA (4-3-3): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Caprari; Zapata, Quagliarella. A disposizione: Belec, Tozzo, Andersen, Regini, Strinic, Alvarez, Capezzi, Praet, Verre, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.