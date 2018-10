Le probabili formazioni di Atl.Madrid-Brugge - Lemar favorito su Correa

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

La Champions League come panacea di tutti i mali, l'Atletico Madrid ha ripreso la sua corsa in campionato dopo la vittoria in Europa alla prima contro il Monaco. Era partita malissimo in questa stagione la formazione di Diego Pablo Simeone, dopo l'impegno con tanto di vittoria sui monegaschi sono arrivati soltanto risultati positivi per i colchoneros che adesso si ritrovano a pochi punti dalla vetta della classifica del campionato spagnolo e imbattuti nel derby con il Real Madrid. Partita tatticamente perfetta contro gli storici rivali, 0-0 al Bernabeu nonostante un primo tempo dominato con Griezmann e Diego Costa vicini al colpo grosso. Adesso c'è da pensare alla Champions che nonostante tutto è cominciata con un risultato positivo, è servita infatti l'incornata imperiosa di Gimenez a consegnare i tre punti agli spagnoli dopo il vantaggio iniziale della squadra di Jardim con il veloce Samuel Grandsir. Dopo aver conquistato l'Europa League la scorsa stagione l'obiettivo attuale è quello di arrivare in fondo in tutte le competizioni, obiettivo spesso raggiunto dalla formazione di Simeone fermatasi però spesso in finale e sempre con il Real Madrid. I colchoneros anche in questa sessione di mercato si sono rinforzati e non poco per provare l'affondo Champions con gli arrivi di gente del calibro di Lemar, Rodri, Gelson e Kalinic. Avversario odierno sarà il Club Brugge, tornato in Champions e reduce dalla prima sconfitta contro il Borussia Dortmund. La formazione tedesca ha comunque impiegato più di ottantacinque minuti per piegare la resistenza della formazione belga, formazione ospite e ben messa in campo dal tecnico Ivan Leko, protagonista da calciatore in Spagna con la maglia del Malaga. E' tempo di Champions League al Wanda Metropolitano.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Squadra quasi al completo per Diego Simeone, il Cholo infatti non avrà a disposizione l'ex Fiorentina Savic oltre agli esterni Vitolo e Gelson Martins. Davanti ad Oblak tutto confermato, Juanfran sarà il terzino destro con Lucas Hernandez sulla corsia opposta mentre al centro la solito coppia charrua formata da Godin e Gimenez. In mezzo al campo sarà probabilmente risparmiato il giovane Rodri, l'ex Villarreal autore di un'ottima prestazione contro il Real Madrid sarà sostituito da Thomas Partey al fianco di Saul Niguez mentre sugli esterni rimane sicuro di uno maglia soltanto Koke. Per l'altro posto è battaglia tra Lemar e Correa con il francese che parte leggermente favorito. In avanti non c'è spazio per Kalinic, non si tocca il tandem formato da Griezmann e Diego Costa.

COME ARRIVA IL CLUB BRUGGE - Il punto di forza per la squadra del croato Ivan Leko è sicuramente Wesley, l'attaccante brasiliano che in estate è stato vicino a vestire la maglia della Lazio. Al suo fianco nel 3-5-2 è lotta per un posto tra Schrijvers e Vossen con il primo che dovrebbe partire titolare. Centrocampo volto quello belga con Rits davanti alla difesa affiancato da Vormer e Vaneken. Sugli esterni assente Groenveld che sarà sostituito da Vlietinck mentre sulla corsia opposta trova spazio Diatta. Davanti alla porta di Letica linea a tre formata da Poulan, Mechele e Denswil.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Diego Pablo Simeone.

CLUB BRUGGE (3-5-2): Letica; Poulan, Mechele, Denswil; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Vlietinck; Scrhijvers, Wesley. Allenatore: Ivan Leko.