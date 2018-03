Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Copenaghen - Torna Costa

Live, Top&Flop e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 19 su TMW!

L'1-4 dell'andata, in terra danese, in favore dell'Atletico Madrid ha ampiamente indirizzato l'esito del doppio confronto fra gli spagnoli e il Copenaghen, di fronte nei sedicesimi di Europa League. Nonostante ciò, le squadre scenderanno di nuovo in campo questa sera alle 19 per disputare il match di ritorno al Wanda Metropolitano. Gli ospiti proveranno quantomeno far bella figura per salutare nel migliore dei modi la competizione internazionale.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - I colchoneros hanno battuto davanti al loro pubblico l'Athletic Bilbao per 2-0 nell'ultimo turno di campionato e sono pronti a mandare in archivio il passaggio del turno, forti del grosso vantaggio accumulato in trasferta. Sarà assente Lucas Hernandez per una lesione all'adduttore della coscia sinistra, mentre torna a disposizione Diego Costa, assente all'andata.

COME ARRIVA IL COPENAGHEN - Non è un buon momento quello che sta attraversando la squadra di Solbakken, sconfitta anche in campionato per 3-1 in casa del Midtjylland domenica scorsa. A centrocampo di nuovo disponibile Zeca, rientrato dalla squalifica, mentre in attacco ancora fiducia a Fischer, che dovrebbe far coppia con Pavlovic. Sotiriou pronto a subentrare dalla panchina.

Le probabili formazioni

ATLETICO MADRID (4-4-2) -Moya; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Correa, Thomas, Saul, Koke; Diego Costa, Griezmann. A disposizione: Werner, Torres, Carrasco, Gabi, Vitolo, Vrsaljko, Gameiro. All.: Simeone.

COPENAGHEN (4-4-2) -Olsen; Ankersen, Vavro, Luftner, Boilesen, Skov, Zeca, Kvist, Falk; Pavlovic, Fischer. A disposizione: Andersen, Bengtsson, Matic, Santander, Thomsen, Roerslev, Sotiriou. All.: Solbakken.