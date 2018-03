Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lokomotiv - Out Vrsaljko

Top&flop, dichiarazioni e approfondimenti dalle 19 su TMW|

© foto di J.M.Colomo

Archiviata la due giorni di Champions League, in questo giovedì toccherà all'Europa League riaprire i battenti e andare in scena con gli ottavi di finali. Ora l'interesse è alto e tra i match più affascinanti c'è anche quello dell'Atletico Madrid, che attende al Wanda Metropolitano la Lokomotiv Mosca. Calcio d'inizio alle 19.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Retrocesso dalla Champions League dopo essersi qualificato terzo nel girone alle spalle di Roma e Chelsea, l'Atletico Madrid non ha avuto alcun problema nei sedicesimi di finale d'Europa League. I Colchoneros si sono sbarazzati senza problemi del Copenaghen, vincendo sia in Danimarca all'andata che in Spagna. Reduci, ora, dal k.o. nello scontro diretto in Liga con il Barcellona (che forse ha chiuso il discorso-titolo), gli uomini di Diego Pablo Simeone ora possono puntare con maggiore forza a questa competizione. Per questo match l'allenatore argentino dovrà fare a meno soltanto dell'infortunato Savic. Solito 4-4-2 e poco turnover, nonostante i tanti impegni ravvicinati. In difesa torna Juanfran, che partirà dal primo minuto sulla destra, con Vrsaljko che andrà dunque in panchina. A centrocampo spazio a Correa, che relegherà Gabi in panchina e farà spostare Saul al centro della mediana. In avanti confermati Griezmann e Diego Costa.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - Pochi se l'aspettavano, eppure la Lokomotiv Mosca prosegue il suo cammino in Europa League nonostante ai sedicesimi ci fosse il Nizza di Mario Balotelli di fronte. Eliminato, poi, vincendo sia all'andata che al ritorno: 3-2 all'Allianz Riviera ed 1-0 in Russia, così la pratica è stata archiviata. In patria, inoltre, la formazione di Jurij Semin è la prima della classe e viaggia sempre più veloce verso il titolo: 46 punti, +7 sul Krasnodar secondo. Reduce dallo 0-0 nel derby con lo Spartak, la Lokomotiv non farà turnover per questa partita. L'unico dubbio di formazione è legato alla presenza di Farfan, che alla fine dovrebbe farcela a partire dal primo minuto. Nel 4-1-4-1 di Semin il peruviano giocherà in attacco, supportato da Denisov, Manuel Fernandes e i due Miranchuk.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Correa, Saul, Thomas, Koke; Griezmann, Diego Costa. A disposizione: Moyà, Hernandez, Vrsaljko, Gabi, Vitolo, Gameiro, Torres. Allenatore: Simeone

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Rybus, Pejcinovic, Kverkvelia, Ignatjev; Denisov; Ale. Miranchuk, Ant. Miranchuk, Manuel Fernandes, Farfan. A disposizione: Kochenkov, Corluka, Eder, Kolomeytsev, Torenberd, Tarasov, Ferreira. Ari. Allenatore: Semin