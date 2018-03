Le probabili formazioni di Avellino-Novara - Emergenza attacco per i lupi

Fischio d'inizio alle 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

É una sorta di scontro diretto per la salvezza quello che andrà in scena quest'oggi allo stadio "Partenio-Lombardi" tra Avellino e Novara, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. I lupi sono sestultimi con 30 punti, uno in meno degli azzurri che proveranno quantomeno ad uscire imbattuti dall'ostica trasferta in terra campana. La partita sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici (sez. Latina) e Vecchi (sez. Lamezia Terme). Il quarto uomo sarà invece Nicoletti (sez. Catanzaro).

COME ARRIVA L'AVELLINO - Novellino deve rinunciare non solo a Castaldo nel reparto avanzato ma anche ad Ardemagni, fermato in extremis dall'influenza. Il tecnico biancoverde ad ogni modo riproporrà il consueto 4-4-1-1. Pienamente disponibili Gavazzi ed Asencio, partiranno titolari al pari di Bidaoui.

COME ARRIVA IL NOVARA - Non al top sia Di Mariano che Golubovic, Di Carlo sembra orientato a schierare i suoi col 3-4-1-2; in attacco intoccabile Puscas il quale, ancora una volta, comporrà il tandem offensivo con Sansone. Alle loro spalle agirà Moscati mentre in cambina di regia fiducia a Ronaldo e Casarini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (4-4-1-1) : Lezzerini; Ngawa, Morero, Migliorini, Rizzato; Molina, Di Tacchio, D'Angelo, Bidaoui; Gavazzi; Asencio. A disposizione: Radu, Pecorini, Marchizza, Moretti, Kresic, Vajushi, Falasco, Mentana, De Risio, Laverone, Cabezas, Wilmots. Allenatore: Walter Alfredo Novellino.

NOVARA (3-4-1-2) : Montipò; Troest, Mantovani, Chiosa; Dickmann, Ronaldo, Casarini, Calderoni; Moscati; Sansone, Puscas. A disposizione: Benedettini, Farelli, Del Fabro, Golubovic, Beye, Seck, Bove, Maracchi, Orlandi, Di Mariano, Macheda, Maniero. Allenatore: Domenico Di Carlo.