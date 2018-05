Le probabili formazioni di Avellino-Spezia - Emergenza per Foscarini

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Una partita che vale una stagione. L’Avellino accoglie lo Spezia nella 41a giornata di serie B. I campani vogliono assolutamente cercare la promozione, ma ovviamente bisogna vincere. Tre punti mancano ormai da un mese, dunque è necessario dare una svolta a queste ultime due partite. Gli ospiti sono ancora in corsa per i play-off, ma il destino non dipenderà soltanto dai liguri.

COME ARRIVA L’AVELLINO – Sei partite senza vincere. I padroni di casa devono assolutamente trovare la vittoria, anche se l’infermeria è ancora piena. Saranno indisponibili Iuliano, De Risio, Lasik, Marchizza e Rizzato. Tornano in gruppo Ngawa e Di Tacchio, Foscarini potrebbe schierarli dal primo minuto. In porta ci sarà Radu, mentre Migliorini e Kresic vanno al centro della difesa. A completare il reparto Ngawa e Falasco. A centrocampo ci potrebbe essere la riconferma di Wilmots accanto a Di Tacchio, con Vajushi e Molina sulle corsie esterne. Dubbio sulla trequarti, con Morosini e Gavazzi che si giocano un posto. Castaldo, molto probabilmente, sarà l’unica punta.

COME ARRIVA LO SPEZIA – La vittoria contro la Pro Vercelli ha ridato sicuramente speranza ai liguri, che tenteranno l’assalto all’ottavo posto. Non sono disponibili Ammari, Mastinu e Palladino, Lopez torna dopo i due turni di squalifica. Di Gennaro va tra i pali, con De Col, Capelli, Giani e Lopez che andranno con molta probabilità a comporre il pacchetto arretrato. Juande va in cabina di regia, con Maggiore e Pessina a centrocampo. De Francesco agirà dietro le punte, Gilardino e Marilungo potrebbero essere riconfermati in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Ngawa, Migliorini, Kresic, Falasco; Vajushi, Wilmots, Di Tacchio, Molina; Morosini; Castaldo. A disposizione: Casadei, Lezzerini, Morero, D’Angelo, Gavazzi, Moretti, Ardemagni, Asencio, Bidaoui. Allenatore: Claudio Foscarini

SPEZIA (4-3-1-2): Di Gennaro; De Col, Capelli, Giani, Lopez; Maggiore, Juande, Pessina; De Francesco; Gilardino, Marilungo. A disposizione: Bassi, Manfredini, Augello, Ceccaroni, Corbo, Terzi, Masi, Bolzoni, Mora, Awua, Forte, Granoche, Mulattieri. Allenatore: Fabio Gallo