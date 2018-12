Le probabili formazioni di Barça-Tottenham - Gli inglesi per gli ottavi

Fischio di inizio alle ore 21.00. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

L'ultima e decisiva partita del gruppo B. Non certo per il Barcellona, ampiamente qualificato agli ottavi da primo della classe, quanto per il Tottenham che si gioca il passaggio del turno con l'Inter a distanza. Gli Spurs hanno 7 punti in classifica come i nerazzurri ma per qualificarsi basterà ottenere lo stesso risultato della squadra di Spalletti impegnata con il Psv, in virtù del rapporto nel doppio scontro diretto (2-1 al Meazza dunque con gol inglese in trasferta e 1-0 al ritorno). Battere i blaugrana al Camp Nou però è impresa titanica: l'ultima sconfitta casalinga in Champions risale al 2013. Fischio di inizio alle ore 21.00, arbitra il match il fischietto serbo Milorad Mazic.

COME ARRIVA IL BARCELLONA – Nella gara d'andata la squadra di Ernesto Valverde si è imposta per 4-2 a Wembley e stasera non ha nulla da giocarsi se non la lunga imbattibilità casalinga. Si prospetta un turnover nelle scelte iniziali ma il tecnico non rinuncerà a molti big. In porta Ter Stegen con Semedo, Piqué, Vermaelen e Alba in difesa. A centrocampo si vedranno Denis Suárez, Arthur, Busquets e Coutinho mentre a fare coppia con Messi in attacco potrebbe esserci il classe '95 El Haddadi. Out gli infortunati Rafinha, Umtiti, Malcom e Sergi Roberto.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM – Sempre cara la sfida contro il Barcellona per Mauricio Pochettino, ex tecnico dei rivali dell'Espanyol tra il 2009 e il 2012: “Dobbiamo dare il nostro meglio per qualificarci”, ha detto alla vigilia. Gli Spurs se la giocheranno con la formazione migliore, al netto di alcune assenze per infortunio. Sulla corsia destra out Aurier dentro Walker-Peters (Trippier non è al meglio). A centrocampo Sissoko con Dier mentre Kane sarà supportato da Eriksen, Alli e Son sulla trequarti. Out anche Dembélé, Foyth (c'è Vertonghen) e Lamela.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARCELLONA (4-4-2) - Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba; Denis Suárez, Arthur, Busquets, Coutinho; El Haddadi, Messi. A disp. Cillessen, Lenglet, Miranda, Rakitic, Vidal, Dembelé, Luis Suarez.

Allenatore: Ernesto Valverde.

TOTTENHAM (4-2-3-1) - Lloris; Walker-Peters, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Dier; Eriksen, Alli, Son; Kane. A disp. Gazzaniga, Trippier, Davies, Winks, N'Koudou, Moura, Llorente. Allenatore: Mauricio Pochettino.