Le probabili formazioni di Bari-Carpi - Quante assenze per Calabro

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La regular season va in archivio. Questa sera Bari e Carpi si affronteranno al San Nicola nella 42a giornata di campionato in un match che ha poco da chiedere a questa stagione. I Galletti sono all’interno della zona playoff e prenderanno parte ai prossimi spareggi promozione. Gli emiliani invece ricoprono una posizione tranquilla senza più ambizioni di alta classifica né con la preoccupazione di retrocedere in Serie C. La formazione di Fabio Grosso è reduce dalla sconfitta di Parma per 1-0 con cui ha interrotto una striscia positiva che durava da sette gare. Troppi pareggi per i pugliesi che nelle ultime otto gare, vero che hanno perso solo due volte, hanno raccolto due successi in entrambi i casi davanti al pubblico amico. I biancorossi di Calabro stanno attraversando un momento nero dove nelle ultime otto partite hanno raccolto solamente quattro punti, frutto di quattro pareggi e quattro sconfitte. La gara di andata, era il 28 dicembre scorso, si è chiusa in parità a reti inviolate mentre nell’ultima sfida al San Nicola il 19 novembre 2016 il Bari si è imposto per 2-0. L’ultimo successo del Carpi in terra pugliese è da registrare invece il 6 dicembre 2014. In quell’occasione Mbakogu mise la propria firma sul match nell’1-0 finale. L’incontro sarà diretto dal signor Luigi Pillitteri della sezione arbitrale di Palermo.

COME ARRIVA IL BARI - Due assenze per Fabio Grosso che per il match di questa sera non potrà contare sugli squalificati Empereur e Sabelli. In porta ci sarà Micai mentre in difesa potrebbe rientrare dal primo minuto Oikonomou al fianco di Marrone e Gyomber. A centrocampo confermatissimo Basha supportato da una parte da Henderson e dall’altra da Iocolano. Le corsie laterali dovrebbero essere percorse da Anderson e da Balkovec mentre in attacco potremmo vedere dal primo minuto il tandem, che per la Serie B è un autentico lusso, formato da Nané e da Floro Flores.

COME ARRIVA IL CARPI - Lunga serie di infortunati per Antonio Calabro che si approccerà all’ultimo atto del campionato con solo 19 giocatori. Brosco, Concas, N’Zola, Belloni, Malcore, Palumbo e Di Chiara compongono la lista degli indisponibili. In porta confermato Serraiocco mentre in difesa dovrebbe essere confermato l’assetto del match con il Cittadella. Al centro dovrebbero giocare Capela e Ligi con Pachonik a destra e Poli sulla sinistra. Pasciuti dovrebbe agire davanti alla retroguardia con Sabbione e Verna ai lati e Jelenic e Garritano sugli esterni. In attacco spazio all’unica punta Mbakogu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-5-2): Micai; Oikonomou, Marrone, Gyomber; Anderson, Henderson, Basha, Iocolano, Balkovec; Nené, Floro Flores. A disposizione: De Lucia, Petriccione, Kozak, Brianza, Galano, Improta, Tello, Diakité, Busellato. Allenatore: Fabio Grosso.

CARPI (4-1-4-1): Serraiocco; Pachonik, Capela, Ligi, Poli; Pasciuti; Jelenic, Verna, Sabbione, Garritano; Mbakogu. A disposizione: Brunelli, Colombi, Bittante, Giorico, Calapai, Saric, Mbaye, Melchiorri. Allenatore: Antonio Calabro.