Le probabili formazioni di Bari-Perugia - Si rivedono Galano e Diamanti

Fischio d'inizio alle ore 15.

Al San Nicola va in scena una super-sfida in chiave playoff, che potrebbe esserne anche un'eventuale anticipazione di possibile scontro futuro. Si sfidano i padroni di casa del Bari e gli ospiti del Perugia: sesta, a pari col Cittadella contro ottava in classifica, le due squadre sono divise soltanto da due punti in classifica. Quale delle due dovesse aggiudicarsi l'incontro staccherebbe il pass per i playoff. Per i pugliesi però, se il Foggia non dovesse vincere, andrebbe bene anche un punto.

COME ARRIVA IL BARI - Grosso, dopo la parentesi a tre di Palermo, dovrebbe tornare a schierare la difesa a quattro. Nel suo 4-3-3 davanti a Micai allora riecco Sabelli a destra e Balkovec che va verso la conferma a sinistra, centrali Gyomber ed Empereur vista l'assenza di Marrone per squalifica. Fuori per lo stesso motivo pure Henderson a centrocampo: al suo posto si dovrebbe rivedere Petriccione accanto a Basha e Tello. Davanti dopo aver riposato al Barbera possibili i ritorni dal 1' degli esterni Galano e Improta ai lati dell'unica punta Cissé.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Per Breda qualche dubbio da sistemare prima della partita, specie sulla condizione fisica di alcuni elementi. Nel 3-4-1-2 degli umbri davanti a Leali non dovrebbe recuperare Del Prete: al suo posto Belmonte, con lui Volta e Magnani. Confermati gli esterni Mustacchio e Pajac, anche se quest'ultimo ha qualche acciacco, a centrocampo si monitorano le condizioni di Bianco. Se dovesse dare forfait pronto Colombatto con Gustafson. Torna dal 1' Diamanti, che agirà sulla trequarti ad innescare i due attaccanti Cerri e Di Carmine.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bari (4-3-3): Micai; Sabelli, Gyomber, Empereur, Balkovec; Petriccione, Basha, Tello; Galano, Cissé, Improta. A disposizione: Conti, De Lucia, Oikonomou, D'Elia, Anderson, Diakité, Iocolano, Busellato, Kozak, Brienza, Floro Flores, Andrada. Allenatore: Fabio Grosso.

Perugia (3-4-1-2): Leali; Volta, Belmonte, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Achy, Del Prete, Germoni, Gonzalez, Zanon, Colombatto, Kouan, Ranocchia, Buonaiuto, Terrani. Allenatore: Roberto Breda.