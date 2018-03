Le probabili formazioni di Bari-Spezia - Tra infortuni e turnover

Fischio di inizio alle ore 20.30. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Tre vittorie consecutive per rilanciarsi ai piani alti della classifica, il Bari vuole tenersi stretto il terzo posto a quota 44 punti in coppia con il Palermo. Si troverà di fronte, per riuscirci, lo Spezia che culla con forza l'obiettivo playoff: gli ultimi quattro risultati utili consecutivi la lanciano al settimo posto con 39 punti. Una sfida che vale le ambizioni di una stagione, quella valida per la 28a giornata del campionato di Serie B, con fischio di inizio alle ore 20.30 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitra il match il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma.

COME ARRIVA IL BARI - Alla ricerca del poker dopo aver battuto Frosinone, Cremonese e Ternana. Il tecnico Fabio Grosso però dovrà fare a meno degli infortunati Oikonomou e Floro Flores, non dovrebbero farcela a recuperare neanche Brienza e Gyomber, spazio dunque a un discreto turnover. In difesa potrebbe vedersi Diakitè in coppia con Marrone. A centrocampo è forte la candidatura di Busellato e Petriccione anche se sembra favorito il trio Tello-Basha-Henderson, in attacco spazio ad Improta. Nenè in pole su Cissè per sostituire Kozak.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Qualche assenza e turnover ragionato anche per il tecnico dei liguri Fabio Gallo. In dubbio il portiere Bassi colpito da un attacco influenzale - tra i pali ci sarà Di Gennaro - dovrebbe farcela il goleador Lopez che proprio nell'ultimo successo contro la Salernitana ha subito un colpo al volto: se avesse qualche problema è pronto Augello. In attacco hanno recuperato Gilardino e Palladino, ma appare improbabile un loro impiego da titolari: nel tridente potrebbero muoversi ancora Marilungo con Mastinu e Forte ai suoi lati.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-3) - Micai; Sabelli, Diakité, Marrone, D’Elia; Tello, Basha, Henderson; Galano, Nené, Improta. A disp. Berardi, De Lucia, Balkovec, Empereur, Busellato, Petriccione, Andrada, Cissé, Iocolano, Anderson, Kozak. Allenatore: Fabio Grosso.

SPEZIA (4-3-3) - Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Pessina, Bolzoni, Mora; Mastinu, Marilungo, Forte. A disp. Di Gennaro, Manfredini, Augello, Capelli, Ceccaroni, Masi, De Francesco, Juande, Maggiore, Granoche, Mulattieri. Allenatore: Fabio Gallo.