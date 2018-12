Le probabili formazioni di Bayern-Benfica - Robben con Lewandowski

© foto di Imago/Image Sport

Vincere. Questo l'imperativo per il Bayern Monaco, alla penultima giornata di Champions League la formazione bavarese vuole i tre punti per lasciarsi alle spalle le polemiche interne dopo il pareggio contro il Fortuna Dusseldorf e il quinto posto in Bundesliga. Quella contro il Benfica potrebbe essere la sfida decisiva per Niko Kovac, non è scattata la scintilla tra i bavaresi e l'ex tecnico dell'Eintracht Francoforte che rischia l'esonero. Tutto male in Germania, sono ben nove i punti di distanza dalla capolista Borussia Dortmund nonostante una rosa a dir poco superiore rispetto alle concorrenti. In Champions League la musica invece è diversa, Muller e compagni guidano il Gruppo E con dieci punti a soli due di distanza dal sorprendente Ajax. Un pareggio consegnerebbe ai tedeschi la matematica qualificazione agli ottavi ma non il primo posto, serve vincere all'Allianz contro i portoghesi e un risultato positivo ad Amsterdam nell'ultimo turno. Chi deve assolutamente vincere è il Benfica, la formazione di Rui Vitoria è all'ultima chiamata in questa Champions e con una sconfitta sarebbe estromessa definitivamente dalla possibile qualificazione. In caso di sconfitta l'importante sarà conservare il terzo posto contro l'AEK Atene per retrocedere quantomeno in Europa League. Anche per il Benfica è arrivata qualche critica in patria, la doppia sconfitta consecutiva contro Belenenes e Moreirense hanno permesso al Porto di portarsi al primo posto indisturbato. Adesso è tempo di Champions League, l'ultimo confronto in Europa all'Allianz Arena risale ai quarti di finale di tre edizioni fa con la vittoria del Bayern Monaco per 1-0 grazie al gol decisivo di Arturo Vidal.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - L'ultima spiaggia. Niko Kovac ha ricevuto fiducia a tempo dalla società bavarese, si giocherà tutte le sue carte in questa sfida europea. Non avrà a disposizione quattro calciatori di qualità eccelsa, sono fuori per infortunio infatti Thiago Alcantara, James Rodriguez, Corentin Tolisso e Kingsley Coman. Il tecnico croato si affiderà ad un 4-3-3 con Lewandowski come centravanti affiancato da Arjen Robben e Serge Gnabry, in dubbio la posizione di quest'ultimo alla prese con un lieve problema fisico ed in preallarme c'è Ribery. Davanti alla difesa nel ruolo di play basso potrebbe scendere in campo dall'inizio lo spagnolo Javi Martinez affiancato da Muller e Renato Sanches, solo panchina per Goretzka. In difesa non dovrebbero esserci sorprese con Hummels sostituito da Sule per far coppia con Boateng mentre sulle corsie laterali i soliti Kimmich e Alaba.

COME ARRIVA IL BENFICA - 4-4-2 o 4-3-3? Questo il dilemma per Rui Vitoria, il tecnico portoghese dovrebbe propendere per il secondo schierando due ali dalla grande rapidità e tecnica ad affiancare una punta di peso. Modulo speculare quindi per gli ospiti, in porta ci sarà Vlachodimos mentre in difesa al fianco di German Conti spazio per Ruben Dias che sta attirando le attenzioni dei top club europei. Fuori Jardel per squalifica, sugli esterni ci saranno André Almeida a destra e Grimaldo sul versante opposto. A tessere le fila del centrocampo ci sarà Pizzi con Fejsa a far legna e l'ex Juventus e Spezia Gabriel Appelt Pires a metterci la qualità. Tridente intrigante per i portoghesi, non ci sarà Salvio ma Rafa Silva con l'argentino Cervi sulla sinistra e punta centrale l'esperto brasiliano Jonas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Kimmich, Sule, Boateng, Alaba; Muller, Javi Martinez, Renato Sanches; Robben, Lewandowski, Gnabry. Allenatore: Niko Kovac.

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; André Almeida, Conti, Ruben Dias, Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Gabriel; Rafa Silva, Jonas, Cervi. Allenatore: Rui Vitoria.