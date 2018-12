Le probabili formazioni di Benevento-Cittadella - Bucchi punta su Coda

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani torna la coppa Italia. A sfidarsi per il quarto turno ci saranno anche Benevento e Cittadella, che dopo gli impegni di campionato si trovano a giocarsi un posto agli ottavi di finale. La vincente di questa sfida, infatti, dovrà recarsi a San Siro per affrontare l’Inter di Spalletti, impegno che per entrambe le compagini sembra decisamente proibitivo. Dopo aver fatto fuori l’Imolese, il Benevento ha superato il difficile ostacolo dell’Udinese (2-1), mentre il Cittadella ha prima fatto fuori il Monopoli, per poi eliminare l’Empoli con un sonoro 3-0.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Cammino altalenante per i campani che in campionato arrivano da due risultati utili consecutivi, con l’ultima uscita fuori porta che ha visto l’importante pareggio in casa della capolista Palermo. Contro il Cittadella spazio al 3-5-2 con la coppia d’attacco composta da Asencio e Coda, mentre Maggio e Volpicelli daranno vita alle corsie esterne.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Cammino decisamente interessante in campionato per la squadra di Venturato che occupa il terzo posto ed arriva da ben otto risultati utili consecutivi. Vittoria fiduciosa l’ultima conquistata tra le mura amiche contro la Salernitana, mentre oggi sarà un’altra campana contro cui gli amaranto dovranno misurarsi. Spazio al 4-3-1-2 con Cancellotti e Camigliano dal primo minuto nelle retrovie, mentre Strizzolo e Panico comporranno il duo offensivo con Schenetti sulla trequarti.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Billong, Di Chiara; Maggio, Tello, Nocerino, Bandinelli, Volpicelli; Asencio, Coda. A disposizione: Puggioni, Gyamfi, Antei, Cuccurullo, Bonaiuto, Filogamo, Ricci. Allenatore: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Camigliano, Cancellotti, Frare, Ghiringhelli; Branca, Iori, Pasa; Schenetti; Strizzolo, Panico.A disposizione: Maniero, Della Bernardina, Bussaglia, Sieta, Settembrini, Malcore, Scappini, Finotto. Allenatore: Venturato.